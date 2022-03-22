Хакери помстилися відомій компанії за відмову піти з росії

Хактивісти вкотре дотрималися своєї обіцянки

Хакерське угруповання "Anonymous" зламало сайт найбільшого у світі виробника харчових продуктів для малечі — швейцарську компанію Nestle, яка відмовилася припинити торгівлю в росії та фінансувати бойові дії на українських землях.

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Згідно з наявною інформацією, злитими у відкритий доступ в мережі опинилися дані електронної пошти, паролі, відомості про бізнес-клієнтів та інша конфіденційні дані компанії-гіганта. Пакет даних склав 10 Гб.

Варто нагадати, що днем раніше хакерський гурт Anonymous на весь світ оголосив черговий ультиматум для кількох десятків компанії, які так і не припинили роботу на російському ринку, попри військову агресію російської федерації в Україні. До їх списку увійшли Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG, Oreo та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців закликали бойкотувати компанії, які дотепер ведуть свій бізнес у російській федерації, до "чорного переліку" яких увійшли Metro, Oriflame, Bayer, Raiffeisen, OTP Bank, UniCredit та інші.