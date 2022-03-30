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В Офісі президента розповіли, як отримати грошову допомогу сім’ям з дітьми, що постраждали від війни з росією

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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В Офісі президента розповіли, як отримати грошову допомогу сім’ям з дітьми, що постраждали від війни з росією Новина оновлена 30 березня 2022, 19:15

Право на отримання допомоги мають українські родини, у яких не менше двох дітей

Разом із ЮНІСЕФ Мінсоцполітики розпочало програму грошової допомоги для сімей із дітьми, які постраждали внаслідок війни. Покрокову інструкцію, як отримати виплати, опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, право на отримання допомоги мають усі українські родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки. Або сім’ї, які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

"Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги", — зазначив заступник керівника Офісу президента.

Після розгляду заявки батькам повідомлять про рішення через СМС за номером, вказаним при реєстрації на сайті.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб. Виплата буде нарахована на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки одноразово одразу за три місяці.

"Наприклад, якщо в родині 5-ро членів, родина отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн", — пояснив Тимошенко.

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