В Офисе президента рассказали, как получить денежную помощь семьям с детьми, пострадавшими от войны с россией

Право на получение помощи имеют украинские семьи, у которых не менее двух детей

Вместе с ЮНИСЕФ Минсоцполитики начало программу денежной помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате войны. Пошаговую инструкцию, как получить выплаты, опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По его словам, право на получение помощи имеют все украинские семьи, где 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки. Или семьи, имеющие 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

"Если ваша семья такая, необходимо зарегистрироваться на сайте register.unicef.org. Названные родители или опекуны также могут подавать заявку на получение помощи", — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

После рассмотрения заявки родителям сообщат о решении через СМС по номеру, указанному при регистрации на сайте.

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек. Выплата будет начислена на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки единоразово сразу за три месяца.

"Например, если в семье 5 членов, семья получит 2 200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн", — пояснил Тимошенко.