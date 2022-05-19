На Буковині відновила роботу найбільша книжкова платформа України Yakaboo

Найбільша українська книжкова платформа Yakaboo переїхала на територію Чернівецької області та відновила власну діяльність вже на новому місці. Про це повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація у Facebook.

Як зазначають в обладміністрації, компанія, послугами якої користуються більш ніж 3,5 млн клієнтів по всьому світу, перевезла свій склад до Чернівецької області. Все це стало можливим завдяки програмі релокації підприємств.

"Ми знаходимо вигідний формат співпраці з українськими підприємствами, які потребують релокації. Для нас честь зберігати ваш національний проєкт, бо ми по-особливому ставимося до культурних надбань. Дякую, що обрали для розгортання своєї діяльності саме Чернівецьку область", – зазначив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

У свою чергу, генеральний директор Yakaboo Іван Богдан підкреслив, що компанія отримала максимальну допомогу у процесі релокації від місцевої влади та зуміла якнайшвидше відновити роботу на новому місці.

"У Чернівецькій області ми отримали шалену підтримку влади, місцевої громади, тож успішно перевезли склади і вже 15 квітня відновили свою роботу. Тепер книжки з Буковини відправляємо по всій Україні та закордон", – наголосив Богдан.

У компанії також налаштовані розгортати більше проєктів на території області, зокрема, створити культурно-літературний хаб у Чернівцях. Загалом на підприємстві працюють 70 робітників, половина з яких – представники однієї з громад краю.

Натомість очільник Буковини закликав підприємців іти назустріч релокованому бізнесу, надавати їм приміщення для роботи та не піднімати орендну плату.

Як раніше зазначала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.