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На Буковині відновила роботу найбільша книжкова платформа України Yakaboo

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Буковині відновила роботу найбільша книжкова платформа України Yakaboo Новина оновлена 19 травня 2022, 10:21

Найбільша українська книжкова платформа Yakaboo переїхала на територію Чернівецької області та відновила власну діяльність вже на новому місці. Про це повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація у Facebook.

Як зазначають в обладміністрації, компанія, послугами якої користуються більш ніж 3,5 млн клієнтів по всьому світу, перевезла свій склад до Чернівецької області. Все це стало можливим завдяки програмі релокації підприємств.

"Ми знаходимо вигідний формат співпраці з українськими підприємствами, які потребують релокації. Для нас честь зберігати ваш національний проєкт, бо ми по-особливому ставимося до культурних надбань. Дякую, що обрали для розгортання своєї діяльності саме Чернівецьку область", – зазначив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

У свою чергу, генеральний директор Yakaboo Іван Богдан підкреслив, що компанія отримала максимальну допомогу у процесі релокації від місцевої влади та зуміла якнайшвидше відновити роботу на новому місці.

"У Чернівецькій області ми отримали шалену підтримку влади, місцевої громади, тож успішно перевезли склади і вже 15 квітня відновили свою роботу. Тепер книжки з Буковини відправляємо по всій Україні та закордон", – наголосив Богдан.

У компанії також налаштовані розгортати більше проєктів на території області, зокрема, створити культурно-літературний хаб у Чернівцях. Загалом на підприємстві працюють 70 робітників, половина з яких – представники однієї з громад краю.

Натомість очільник Буковини закликав підприємців іти назустріч релокованому бізнесу, надавати їм приміщення для роботи та не піднімати орендну плату.

Як раніше зазначала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.

Теги:
#Чернівецька ОДА #Російська агресія #релокація #Yakaboo