На Буковине возобновила работу крупнейшая книжная платформа Украины Yakaboo

Крупнейшая украинская книжная платформа Yakaboo переехала на территорию Черновицкой области и возобновила свою деятельность уже на новом месте. Об этом сообщает Черновицкая областная военная администрация в Facebook.

Как отмечают в обладминистрации, компания, услугами которой пользуются более 3,5 млн клиентов по всему миру, перевезла свой склад в Черновицкую область. Всё это стало возможным благодаря программе релокации предприятий.

"Мы находим выгодный формат сотрудничества с украинскими предприятиями, нуждающимися в релокации. Для нас честь сохранять ваш национальный проект, потому что мы по-особому относимся к культурному достоянию. Спасибо, что избрали для развертывания своей деятельности именно Черновицкую область", – отметил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

В свою очередь, генеральный директор Yakaboo Иван Богдан подчеркнул, что компания получила максимальную помощь в процессе релокации от местных властей и сумела как можно быстрее возобновить работу на новом месте.

"В Черновицкой области мы получили огромную поддержку власти, местной громады, поэтому успешно перевезли склады и уже 15 апреля возобновили свою работу. Теперь книги из Буковины отправляем по всей Украине и заграницу", – отметил Богдан.

В компании также настроены развертывать больше проектов на территории области, в частности создать культурно-литературный хаб в Черновцах. В общей сложности на предприятии работают 70 рабочих, половина из которых – представители одной из громад края.

Глава Буковины призвал предпринимателей идти навстречу релоцированному бизнесу, предоставлять им помещения для работы и не поднимать арендную плату.

Как ранее отмечала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий.