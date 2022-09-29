В Yakaboo отреагировали на сексистское заявление директора: чем завершился скандал

Компания быстро среагировала на возмущение в социальных сетях

Еще в среду, 28 сентября, генеральный директор книжного интернет-магазина Yakaboo Иван Богдан попал в центр сексистского скандала, так как он заявил, что женщины покупают книги чаще, потому что тратят деньги, которые зарабатывают мужчины. Компания сразу отреагировала на эту ситуацию и приняла решение отстранить гендиректора от управления.

Об этом сообщено на официальной странице магазина Yakaboo в Фейсбуке. Как отмечается, высказывания Ивана Богдана не совпадают с ценностями компании и рабочей команды.

"Ценности – это не бумажка на стене. Они проверяются действиями и соответствующими решениями. Уважение наших клиентов, партнеров, сотрудников – является ключевой ценностью компании. Без исключений. В связи с этим мы приняли единственное возможное решение. Иван Богдан отстранен от управления компанией", — говорится в сообщении.

Они также отметили, что временно функции генерального директора компании Yakaboo будет выполнять директор по операционной деятельности Елена Безуглая. Магазин официально принес извинения.

Кроме того, позже и сам бывший гендиректор написал извинения на своей странице в Фейсбук. Иван Богдан отметил, что очень сожалеет о том, что сказал, и подтвердил, что уходит с должности CEO.

"Я осознаю, что такие формулировки недопустимы ни в какой форме и при любой ситуации. Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность и понимаю последствия", — написал он.

В комментариях пользователи сети остались возмущены этой ситуацией. Однако некоторые не поняли, почему компания приняла такое решение. В связи с этим возникли конфликты между приверженцами разных сторон.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в мае компания Yakaboo впервые с начала полномасштабного вторжения возобновила свою работу в Черновицкой области.