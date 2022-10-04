Арестовича заставили извиниться: за что на этот раз

Арестович вызвал возмущение в сети из-за скандальных высказываний в сторону студентов

Что касается ситуации, которая в понедельник, 3 октября, произошла вокруг неожиданных заявлений Илона Маска об Украине, то уже многие украинские политики и выдающийся деятели высказали свое мнение. Среди них и советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Однако его мнение многим не понравилось, в том числе и из-за жестких оскорбительных заявлений в сторону студентов Киево-Могилянской академии.

Об этом Арестович говорил во время беседы с Марком Фейгиным в прямом эфире на YouTube-канале. Он отметил, что "культура отмены" в Украине это впадение "в тот же дегенератизм, что и Маск". По словам политика, этот тренд украинцы принесли из стран Запада и от него следует избавиться. Кроме того, он упомянул пример с гендиректором магазина Yakaboo, которого уволили за сексистские высказывания, и сказал, что такая реакция женщин это крайности.

"Дорогие украинцы, позвольте обратиться к вам. Не занимайтесь хе**ей. Берите на Западе саме лучшее… У нас такие тренды тоже есть. Особенно у этой молодежи дол**нной, которая понаучилась в своих Киево-Могилянских академиях ё**ных, набравшись этого самого, из этих же канадских университетов с их феминизмами со всем остальным и бегающими и внимательно смотрящими: "А сказал ли Арестович о маленькой культуре?", — сказал политик в эфире.

Арестович о Киево-Могилянской академии

Это вызвало шквал негодования в сети. Однако сам Арестович уже утром 4 октября принес свои извинения на странице в Twitter, где все равно добавил еще один комментарий о киевском университете.

"Приношу извинения студентам и преподавателям КМА (хотя очаги неомарксистских идей там попадаются еще те). Здесь я был неправ, и грести под одну гребенку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя", — говорится в сообщении.

К тому же ранее Алексей Арестович уже говорил о данном университете. В прошлый раз он заявлял, что выпускники Киево-Могилянской академии повлияли на становление Российской империи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, известный военнослужащий, блогер, писатель и путешественник Валерий Маркус прошелся по украинским политикам и военным экспертам и рассказал, кому из них нельзя доверять.