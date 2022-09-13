Военнослужащий считает, что украинцам надо четко объяснить, что до конца войны еще далеко

Ситуация на фронте идет не настолько хорошо, как это говорят известные украинские военные эксперты, однако у населения уже сложилось ощущение, что ситуация стабилизировалась.

Об этом рассказал известный военнослужащий, блогер, писатель и путешественник Валерий Маркус во время разговора с автором Youtube-канала Бомбардир Романом Бебехом.

Он отметил, что Украина каждый день понемногу проигрывает.

"Люди этого не понимают. В том числе и из-за разных персонажей, которые людей успокаивают, постоянно рассказывают им об окончании войны через две-три недели и так далее", — сказал он.

Маркус отметил, что людям надо "конструктивно и холодно" объяснять то, что происходит так, чтобы у них не было паники, но и не давать им ложную картину. При этом он добавил, что Украина еще не победила и у нее есть все шансы проиграть.

Военнослужащий также добавил, что мнения озвученные известными экспертами являются не более, чем шоу, которое не имеет ничего общего с реальностью. При этом он упомянул об эксперте Олеге Жданове и советнике Офиса президента Алексее Арестовиче.

"Я узнал, кто такой Жданов только неделю назад. До этого я эту фамилию слышал, но чтобы сопоставить лицо с фамилией, это произошло около недели назад. Мне Youtube видео выдал. А Арестович это известный пи***бол", — добавил Маркус.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант Михаил Забродский сделали прогноз по срокам войны и отметили, что она продолжаться будет и в следующем году.