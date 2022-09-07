Залужный и Забродский рассказали, закончится ли война в 2022 году

Главнокомандующий ВСУ считает, что война против рф будет идти и в 2023 году

В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф в Украину главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и генерал-лейтенант Михаил Забродский сделали прогноз по срокам войны.

Соответствующая статья была опубликована в издании Укринформ. Главнокомандующий ВСУ, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал Залужный и первый заместитель Главы Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, генерал-лейтенант Забродский считают, что война с рф будет идти и в следующем году.

"Особняком стоит вопрос продолжительности указанного конфликта. Ведь ни в одном представлении он уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21-го века. В любом случае продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года. В связи с этим закономерно уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год", — написано в статье, авторами которой значатся Залужный и Забродский.

Напомним, 6 сентября ВСУ известили о том, что ликвидировали 50 тысяч оккупантов. Отдельной благодарности по этому поводу заслужил главнокомандующий ВСУ Валерий Федорович Залужный. Накануне генерал приказал "Антителам" покинуть фронт.