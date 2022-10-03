Илон Маск удивил "самым вероятным окончанием войны" россии с Украиной: реакция уже появилась

Эксцентричный миллиардер вновь влип в скандал

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск решил проявить свои познания о российско-украинской войне и навлек на себя гнев сети.

Так в своем Твиттер он обнародовал пост, в котором предложил свой вариант "мирного соглашения" между двумя странами и прикрепил к нему опрос двумя вариантами выбора: "да" или "нет".

В частности среди вариантов, которые он предложил, значится проведение референдумов в оккупированных областях под присмотром ООН и определить по итогу голосования, будут ли они находиться в составе Украины или россии.

Крым, по варианту Маска, якобы должен быть передан россии, а его водоснабжение должно быть гарантировано.

Также миллиардер считает, что Украина должна оставаться нейтральной страной.

При этом он отметил, что рассматривает вероятность такого соглашения, как "очень высокую". А вот вероятность ядерного конфликта он оценил, как "возможную, но маловероятную".

На этот "план" ответил старший советник при Конгрессе США Пол Массаро, который дал свой вариант мирного соглашения. Он включает в себя возвращение Украине контроля над всеми суверенными территориями, а также демилитаризацию, деколонизацию и денуклеаризацию россии.

Ответили на это предложение и ряд украинских политиков. Например, советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Украина освободит свои территории, включая и Крым, а советник ОПУ Алексей Арестович добавил, что такими темпами не останется не только "хороших русских", но и "хороших международных".

Как сообщалось ранее, Маск из-за начала российского вторжения в Украину отказался от покупки Твиттер, в частности он опасался, что это приведет к началу третьей мировой войны. Этот отказ в конечном итоге привел к началу судебного разбирательства.