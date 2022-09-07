Илон Маск не купил Twitter из-за путина

Покупка Twitter сорвалась из-за угроз путина

Предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в мае отложил соглашение о покупке социальной сети Twitter. Причиной этому стало собственное предсказание, что в результате полномасштабного вторжения россии в Украину может начаться новая мировая война. Такая информация была обнародована во время предварительных слушаний по делу об отказе Маска от покупки Twitter.

Во вторник, 6 сентября, в суде штата Делавер передали о частной переписке Илона Маска с банкиром из Morgan Stanley, который занимался соглашением о покупке. Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что такую информацию обнародовал адвокат Уильям Севитт, защищающий интересы Twitter.

В сообщении, направленном 8 мая 2022 года, Илон Маск предложил немного отложить завершение процесса покупки социальной сети, чтобы послушать речь владимира путина в честь Дня Победы.

"Давай подождем несколько дней. Завтрашняя речь путина действительно важна. Бессмысленно покупать Twitter, если мы двигаемся к Третьей мировой войне", — писал бизнесмен.

Адвокат Илона Маска Алекс Спиро ответил, что любой, заключая такое соглашение, был бы озабочен влиянием потенциальной масштабной войны на фондовый рынок. Он также добавил, что слова Маска нагло вырвали из контекста.

Как сообщал "Телеграф" ранее, россия пыталась атаковать спутники Starlink, которыми пользуются украинские предприятия во время войны.