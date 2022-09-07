Ілон Маск не купив Twitter через путіна

Покупка Twitter зірвалася через погрози путіна

Підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск у травні відклав угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Причиною цьому стало власне передбачення, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна. Таку інформацію оприлюднили під час попередніх слухань у справі про відмову Маска від покупки Twitter.

У вівторок, 6 вересня, у суді штату Делавер передали про приватне листування Ілона Маска з банкіром з Morgan Stanley, який займався угодою щодо покупки. Американська газета The Wall Street Journal повідомляє, що таку інформацію оприлюднив адвокат Вільям Севітт, який захищає інтереси Twitter.

У повідомленні, надісланому 8 травня 2022 року, Ілон Маск запропонував трохи відкласти завершення процесу покупки соціальної мережі, щоб послухати промову володимира путіна на честь Дня Перемоги.

"Давай почекаємо кілька днів. Завтрашня промова Путіна справді важлива. Безглуздо купувати Twitter, якщо ми рухаємося до Третьої світової війни", — писав бізнесмен.

Адвокат Ілона Маска Алекс Спіро відповів, що будь-хто, укладаючи таку угоду, був би стурбований впливом потенційної масштабної війни на фондовий ринок. Він також додав, що слова Маска нахабно вирвали із контексту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росія намагалася атакувати супутники Starlink, якими користуються українські підприємства під час війни.