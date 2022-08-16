Ілон Маск готує нового робота: він виглядає майже як людина

Прототип представлять наприкінці вересня

Компанія Tesla готує новий цікавий продукт. Йдеться про гуманоїдний робот, чиї можливості наближаються до можливостей живої людини.

Як розповів американський мільярдер і голова компанії Ілон Маск, пристрій отримає назву Optimus (Tesla Bot), а створення його у формі людини має вагомі причини.

За його словами, все те, що створювало людство, призначене для використання гуманоїдом з двома руками та десятьма пальцями.

"Якщо ми хочемо, щоб робот адаптувався до навколишнього середовища і міг робити те, що роблять люди, він має бути приблизно такого ж розміру, форми та можливостей, що й людина", — сказав Маск.

Він додав, що робот може носити важкі предмети та швидко крокувати, а екран на його обличчі є інтерактивним для спілкування з людиною.

Спочатку робот планувався, щоб зняти з людини необхідність виконувати повторювану, рутинну чи небезпечну роботу. Однак не виключено, що в майбутньому він зможе обслуговувати домогосподарства та допомагати у виконанні домашньої роботи, наприклад, готувати їжу, косити газони або допомагати доглядати людей похилого віку.

Прототип робота має бути представлений наприкінці вересня цього року на виставці AI Day 2.

Як повідомлялося раніше, американські вчені представили абсолютно нову систему чищення зубів, яка є зубною щіткою, що складається з нанороботів.