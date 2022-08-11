"Воскресіння" мамонтів не за горами: американські вчені взялися за амбітну ідею

Вчені переконані, що це піде на користь планети

Різкі зміни умов життя історії нашої планети неодноразово призводили до вимирання цілих видів, через що багато видів тварин людство тепер знає лише зі знайдених викопних. Однак невдовзі це може змінитися.

Як повідомляє Independent, американська компанія Colossal Biosciences має намір незабаром повернути до життя шерстистих мамонтів, які близько 250 тисяч років тому бродили Європою, Азією та Північною Америкою.

Дослідники мають намір провернути це за допомогою схрещування ДНК мамонтів з азійськими слонами, які є їхніми найближчими нащадками.

Вони відзначають, що вид припинив своє існування в основному через льодовиковий період, який скоротив середовище їх проживання, а також завдяки "старанням" людини.

Тільки цього року проєкт залучив 75 млн доларів інвестицій і якщо все пройде без несподіванок, то побачити живих мамонтів (або їх максимально наближену копію) стане можливим уже через шість років.

Вчені переконані, що повернення до життя давно вимерлого виду буде корисним, оскільки міграція цих тварин дозволить принести багато користі для ґрунту, адже мамонти розносять із собою бактерії та насіння, що сприяють виникненню нових пасовищ.

Втім, багато хто ставиться до такої ініціативи скептично, оскільки відродження таких великих травоїдних може призвести до зміни екосистем на планеті, а наслідки цього можуть бути непередбачуваними.

Як повідомлялося раніше, морські черепахи опинилися під загрозою вимирання через глобальне потепління. Річ у тому, що при підвищеній температурі з яєць вилуплюються тільки самки, а ось нових самців стає все менше і менше.