Укр

"Воскрешение" мамонтов не за горами: американские ученые взялись за амбициозную затею

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Шерстистые мамонты
Шерстистые мамонты

Ученые убеждены, что это пойдет на пользу планете

Резкие изменения условий жизни в истории нашей планеты неоднократно приводили к вымираниям целых видов, из-за чего о многих видах животных человечество теперь знает только по найденным ископаемым. Однако вскоре это может измениться.

Как сообщает Independent, американская компания Colossal Biosciences намерена в скором времени вернуть к жизни шерстистых мамонтов, которые около 250 тысяч лет назад бродили по Европе, Азии и Северной Америке.

Исследователи намерены провернуть это посредством скрещивания ДНК мамонтов с азиатскими слонами, которые являются их ближайшими потомками.

Они отмечают, что вид прекратил свое существование в основном из-за ледникового периода, который сократил среду их обитания, а также благодаря "стараниям" человека.

Только в этом году проект привлек 75 млн долларов инвестиций и если все пройдет без неожиданностей, то увидеть живых мамонтов (или их максимально приближенную копию) станет возможным уже через шесть лет.

Ученые убеждены, что возвращение к жизни давно вымершего вида будет полезно, поскольку миграция этих животных позволит принести много пользы для почвы, ведь мамонты разносят с собой бактерии и семена, способствующие возникновению новых пастбищ.

Впрочем, многие относятся к такой инициативе скептически, поскольку возрождение столь крупных травоядных может привести к изменению экосистем на планете, а последствия этого могут быть непредсказуемыми.

Как сообщалось ранее, морские черепахи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Дело в том, что при повышенной температуре из яиц вылупляются только самки, а вот новых самцов становится все меньше и меньше.

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