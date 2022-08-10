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Рождаются одни самки: морские черепахи оказались под угрозой вымирания

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Морская черепаха
Морская черепаха

Сокращение генетического разнообразия может поставить существование этих животных под угрозу

Морские черепахи оказались под угрозой вымирания из-за того, что подавляющее большинство детенышей рождается самками.

Как говорится в материале Futurism, исследование проводилось во Флориде (США), которая в последние четыре года фиксировала рекордные температуры летом.

Ученые заметили, что 99% всех детенышей рождаются самками, что связано с особенностью инкубации их яиц. Известно, что если температура воздуха будет ниже 27,7 градуса по Цельсию, то из яйца вылупится самец, а если выше 31,5 — самка.

Колебание температур в указанном диапазоне и позволяет достичь разнообразия в соотношении черепашек обоих полов. Однако в последние годы таких колебаний не было, а происходило только повышение температуры воздуха.

Исследователи отмечают, что если тенденция к глобальному потеплению сохранится, то популяции морских черепах будет грозить полное вымирание не только в США, но и во всем мире.

Проблем также добавляет и то, что повышение температуры воздуха также ведет к разогреванию песка, в который откладываются яйца, а потому есть вероятность, что детенышей не будет вовсе.

Популяции морских черепах и так приходится несладко из-за уничтожения естественной среды обитания, а также постоянное браконьерство.

Как сообщалось ранее, ученый-климатолог Кунио Кайхо из Университета Тохока в Японии заявил, что шестое массовое вымирание в истории Земли уже идет, но его нельзя сравнить с предыдущими.

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#Черепахи #Вымирание #Биология #Морские черепахи