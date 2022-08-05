Шестое массовое вымирание уже идет и предсказать его масштабы сложно: новое исследование климатолога

Вымирание уже происходит, но его темпы и масштабы пока не сравнимы с предыдущими

Шестое массовое вымирание в истории Земли уже идет, но его нельзя сравнить с предыдущими, поскольку оно пока не имеет тех темпов вымирания животных, как это было в прошлые такие катаклизмы.

К такому выводу пришел ученый-климатолог Кунио Кайхо из Университета Тохока в Японии, сообщает Science Alert.

Со времени Кембрийского взрыва 540 миллионов лет назад Земля пять раз теряла большую часть видового разнообразия за относительно короткий промежуток времени, и именно такие события получили название массовых вымираний. Они часто следуют за глобальными изменениями климата – похолоданиями или потеплениями.

Кунио Кайхо попытался количественно оценить связь между средней температурой Земли и биоразнообразием планеты и в ходе исследования выяснил, что есть линейная связь: чем больше меняется температура, тем заметнее изменение биоразнообразия на планете.

Так, во время глобального похолодания самые большие вымирания случались, когда температура опускалась в среднем по планете примерно на 7 градусов Цельсия.

Во время глобального потепления самые большие вымирания происходили, когда температура поднималась на 9 градусов Цельсия.

Оценки ученого значительно больше его предшественников, которые предупреждали, что повышение температуры на земле на 5,2 градуса по Цельсию приведет к массовому вымиранию морских жителей. По текущим оценкам, уже к концу столетия температура на Земле может подняться на 4,4 градуса по Цельсию.

"Глобальное потепление на 9°C не ожидается в Антропоцене (неформальный геохронологический термин, обозначающий геологическую эпоху, в которой уровень человеческой активности играет существенную роль в экосистеме Земли. — ред.) по крайней мере до 2500 года по худшему сценарию", — прогнозирует Кунио Канио. .

Вместе с тем он не отрицает, что вымирание животных на суше и в воде уже происходит, но отмечает, что темпы и масштабы этого не сравнимы с предыдущими массовыми вымираниями.

При этом ученый-климатолог обращает внимание на то, что не только и не столько само повышение температуры приводит к массовому вымиранию, а и скорость, с которой оно происходит. И сегодня потепление происходит гораздо быстрее предыдущих из-за антропогенных выбросов и высока вероятность того, что большее количество видов во время шестого вымирания исчезнет не потому, что масштабы потепления настолько велики, а потому, что температура растет так быстро и виды не успевают адаптироваться.

"Предугадать масштабы будущего антропогенного вымирания, используя лишь температуру поверхности, сложно, потому что причины антропогенного вымирания отличаются от причин массовых вымираний в геологическое время", — признает Кунио Кайху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Великобритании обнаружили массовое кладбище со дна моря юрского периода.