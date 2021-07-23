В Британии нашли массовое "кладбище" Юрского периода (фото)

В Великобритании во время раскопок обнаружили настоящий археологический "клад". В одном месте нашли окаменелости с десятками тысяч существ, которые погибли одновременно. Из-за массовости юрской трагедии место получило название "Помпеи".

Об этом сообщает ВВС.

167 миллионов лет назад территория Великобритании находилась под водой на глубине от 20 до 40 метров. Окаменелости, найденные в 2021 - это морские обитатели. Здесь есть морские ежи, лилии, морские огурцы и множество других животных.

Ученые поражены количеством окаменелых морских обитателей Юрского периода.

"Бесстебельных морских лилий в коллекции музея около 25 экземпляров, а мы собрали уже более 1000", — отметил палеонтолог из Лондонского музея естественной истории Тим Эвин.

Большинство находок отлично сохранилось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле раскопали часть библейской защитной стены.