Шосте масове вимирання вже йде і передбачити його масштаби складно: нове дослідження кліматолога

Вимирання вже відбувається, але його темпи та масштаби не можна порівняти з попередніми

Шосте масове вимирання в історії Землі вже йде, але його не можна порівняти з попередніми, оскільки воно поки що не має тих темпів вимирання тварин, як це було у минулі такі катаклізми.

До такого висновку дійшов вчений-кліматолог Куніо Кайхо з Університету Тохоку в Японії, повідомляє Science Alert.

Від часу Кембрійського вибуху 540 мільйонів років тому Земля п'ять разів втрачала більшу частину видового розмаїття за відносно короткий проміжок часу і саме такі події отримали назву масових вимирань. Вони часто слідують за глобальними змінами клімату — похолоданнями чи потепліннями.

Куніо Кайхо спробував кількісно оцінити зв'язок між середньою температурою Землі і біорізноманіттям планети і в ході дослідження з'ясував, що є лінійний зв'язок: чим більше змінюється температура, тим помітніша зміна біорізноманіття на планеті.

Так, під час глобального похолодання найбільші вимирання траплялися, коли температура опускалася в середньому по планеті приблизно на 7 градусів Цельсія.

Під час глобального потепління найбільші вимирання відбувалися, коли температура піднімалася на 9 градусів Цельсія.

Оцінки вченого значно більші, ніж його попередників, які попереджали, що підвищення температури на землі на 5,2 градуса за Цельсієм призведе до масового вимирання морських жителів. За поточними оцінками, вже до кінця століття температура на Землі може піднятися на 4,4 градуси за Цельсієм.

"Глобальне потепління на 9°C не очікується в Антропоцені (неформальний геохронологічний термін, що позначає геологічну епоху, в якій рівень людської активності відіграє істотну роль в екосистемі Землі. — ред.) принаймні до 2500 року за найгіршим сценарієм", — прогнозує Куніо Кайхо.

Разом із тим він не заперечує, що вимирання тварин на суші та у воді вже відбувається, але зазначає, що темпи та масштаби цього не можна порівняти з попередніми масовими вимираннями.

При цьому вчений-кліматолог звертає увагу на те, що не тільки і не стільки саме підвищення температури призводить до масового вимирання, а швидкість, з якою воно відбувається. І сьогодні потепління відбувається набагато швидше за попередні через антропогенні викиди і висока ймовірність того, що більша кількість видів під час шостого вимирання зникне не тому, що масштаби потепління настільки великі, а тому, що температура зростає так швидко і види не встигають адаптуватися.

"Передбачити масштаби майбутнього антропогенного вимирання, використовуючи лише температуру поверхні, складно, тому що причини антропогенного вимирання відрізняються від причин масових вимирань у геологічний час", — визнає Куніо Кайху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Великій Британії знайшли масове кладовище з дна моря юрського періоду.