Кита з ногами знайшли в Єгипті (фото)

Скам’янілості знайшли в породах середнього еоцену.

Поки в Новій Зеландії вчені радіють тому, що в країні відроджується популяція птахів ківі, в Єгипті дослідники виявили останки раніше невідомого науці виду доісторичного кита. Цей вид належить до Protocetidae (Протоцетідів), вимерлих амфібій, які вміли плавати і знаходитися на суші одночасно.

Про це вони повідомили в науковому дослідженні, опублікованому в The Royal Society.

Його рештки знайшли в Фаюмській западині на території Західної пустелі. Раніше тут були водні простори. Киту дали ім’я Phiomicetus anubis. Таку назву дали через схожість голови кита з головою шакала, на честь древньоєгипетского бога Анубіса. У стародавньої тварини були чотири лапи. Довжина викопного кита була приблизно три метри, а вага - близько 600 кілограмів.

Череп доісторичного кита

Відзначимо, що його череп свідчить про те, що він був хижаком. Це самий ранній вид таких тварин серед знахідок на африканському континенті. Час життя кита вчені оцінили в приблизно 43 мільйони років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Великобританії знайшли масове кладовище з дна моря юрського періоду.