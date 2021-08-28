Кита з ногами знайшли в Єгипті (фото)
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Скам’янілості знайшли в породах середнього еоцену.
Поки в Новій Зеландії вчені радіють тому, що в країні відроджується популяція птахів ківі, в Єгипті дослідники виявили останки раніше невідомого науці виду доісторичного кита. Цей вид належить до Protocetidae (Протоцетідів), вимерлих амфібій, які вміли плавати і знаходитися на суші одночасно.
Про це вони повідомили в науковому дослідженні, опублікованому в The Royal Society.
Його рештки знайшли в Фаюмській западині на території Західної пустелі. Раніше тут були водні простори. Киту дали ім’я Phiomicetus anubis. Таку назву дали через схожість голови кита з головою шакала, на честь древньоєгипетского бога Анубіса. У стародавньої тварини були чотири лапи. Довжина викопного кита була приблизно три метри, а вага - близько 600 кілограмів.
Відзначимо, що його череп свідчить про те, що він був хижаком. Це самий ранній вид таких тварин серед знахідок на африканському континенті. Час життя кита вчені оцінили в приблизно 43 мільйони років тому.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Великобританії знайшли масове кладовище з дна моря юрського періоду.
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