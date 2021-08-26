В Новой Зеландии возрождается популяция киви (видео)

В Новой Зеландии увеличилось количество птиц киви.

Новозеландские ученые отметили увеличение количества птиц киви впервые с 2016 года. Уникальная бескилевая птица находилась под угрозой вымирания из-за видов, завезенных в страну людьми. Только 10 % птенцов доживали до взрослого возраста. Остальных убивали горностаи, собаки или крысы.

Во время исследования, как пишет National Geographic, ученые выходят ночью следить за птицами.

Киви активны по ночам и на помощь ученым приходят специальные камеры.

Выводы ученых обнадеживают. В регионе Нортленд, где обитает одна из последних диких популяций птиц, впервые за пять лет обнаружили увеличение их количества. Причем расширилась территория обитания — голоса птиц удалось записать в 50% новых мест.

Послушать голос птицы из Новой Зеландии можно на записи:

Ученые не просто считают киви уже более двух десятилетий. Они также отлавливают "нарушителей" — завезенные виды животных, которые могут причинить вред птицам.

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