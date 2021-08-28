Укр

Кита с ногами нашли в Египте (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кита с ногами нашли в Египте (фото) Новость обновлена 27 августа 2021, 11:09
Так кит мог выглядеть при жизни.

Окаменелости нашли в породах среднего эоцена.

Пока в Новой Зеландии ученые радуются тому, что в стране возрождается популяция птиц киви, в Египте исследователи обнаружили останки ранее неизвестного науке вида доисторического кита. Этот вид относится к Protocetidae (Протоцетидам) - вымершим амфибиям, которые умели плавать и находиться на суше одновременно.

Об этом они сообщили в научном исследовании, опубликованном в The Royal Society.

Его останки нашли в Фаюмской впадине на территории Западной пустыни. Ранее здесь простирались водные просторы. Киту дали имя Phiomicetus anubis. Такое название дали из-за сходства головы кита с головой шакала, в честь древнеегипетского бога Анубиса. У древнего животного были четыре лапы. Длина ископаемого кита была примерно три метра, а вес - около 600 килограммов.

Череп доисторического кита
Череп доисторического кита

Отметим, что его череп свидетельствует о том, что он был хищником. Это самый ранний вид таких животных среди находок на африканском континенте. Время жизни кита ученые оценили в примерно 43 миллиона лет назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Великобритании нашли массовое кладбище со дна моря юрского периода.

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