Кита с ногами нашли в Египте (фото)

Окаменелости нашли в породах среднего эоцена.

Пока в Новой Зеландии ученые радуются тому, что в стране возрождается популяция птиц киви, в Египте исследователи обнаружили останки ранее неизвестного науке вида доисторического кита. Этот вид относится к Protocetidae (Протоцетидам) - вымершим амфибиям, которые умели плавать и находиться на суше одновременно.

Об этом они сообщили в научном исследовании, опубликованном в The Royal Society.

Его останки нашли в Фаюмской впадине на территории Западной пустыни. Ранее здесь простирались водные просторы. Киту дали имя Phiomicetus anubis. Такое название дали из-за сходства головы кита с головой шакала, в честь древнеегипетского бога Анубиса. У древнего животного были четыре лапы. Длина ископаемого кита была примерно три метра, а вес - около 600 килограммов.

Череп доисторического кита

Отметим, что его череп свидетельствует о том, что он был хищником. Это самый ранний вид таких животных среди находок на африканском континенте. Время жизни кита ученые оценили в примерно 43 миллиона лет назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Великобритании нашли массовое кладбище со дна моря юрского периода.