Народжуються одні самки: морські черепахи опинилися під загрозою вимирання

Скорочення генетичної різноманітності може поставити існування цих тварин під загрозу.

Морські черепахи опинилися під загрозою вимирання через те, що переважна більшість дитинчат народжується самками.

Як йдеться у матеріалі Futurism, дослідження проводилося у Флориді (США), яка останні чотири роки фіксувала рекордні температури влітку.

Вчені зауважили, що 99% всіх дитинчат народжуються самками, що пов’язано з особливістю інкубації їх яєць. Відомо, що якщо температура повітря буде нижчою за 27,7 градуса за Цельсієм, то з яйця вилупиться самець, а якщо вище за 31,5 — самка.

Коливання температур у вказаному діапазоні дозволяє досягти різноманітності у співвідношенні черепашок обох статей. Однак останніми роками таких коливань не було, а відбувалося лише підвищення температури повітря.

Дослідники відзначають, що якщо тенденція до глобального потепління збережеться, то популяції морських черепах загрожуватиме повне вимирання у США, а й у всьому світі.

Проблем також додає і те, що підвищення температури повітря також веде до розігрівання піску, в який відкладаються яйця, а тому є ймовірність, що дитинчат не буде зовсім.

Популяції морських черепах і так доводиться несолодко через знищення природного довкілля, а також постійне браконьєрство.

Як повідомлялося раніше, вчений-кліматолог Куніо Кайхо з Університету Тохока в Японії заявив, що шосте масове вимирання в історії Землі вже йде, але його не можна порівняти з попередніми.