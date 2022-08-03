Природа допомагає: вчені хочуть використовувати бактерії для боротьби з глобальним потеплінням

Бактерії можуть допомогти людині боротися із проблемами з екологією

У сучасному світі все частіше говорять про проблему глобального потепління, а також забруднення океанів продуктами нафтопереробки. Вчені вже ламають голови над цими питаннями, а уряди країн намагаються запроваджувати обмеження, щоб зупинити подальшу руйнацію екології, проте схоже, що на допомогу може прийти сама природа.

Як повідомляє ScienceNews, за справу взялися вчені зі США та Бельгії. Вони виявили, що так звані "кабельні бактерії" (Desulfobulbus propionicus), виявилися здатними не тільки проводити електричний струм, але й поглинати метан, а також допомагати іншим штамам бактерій розщеплювати нафтопродукти.

Продукти нафтопереробки є одним із найбільших факторів забруднення навколишнього середовища, а метан – глобального потепління.

Дослідження проводилося в Орхусській затоці в Данії, там вони пустили у справу бактерії, які розщеплюють нафтопродукти, але виділяють при цьому токсичні сульфіди. Однак добавка в контейнер кабельних бактерій дозволила піти далі та розщепити сульфіди на нешкідливі сульфати. Усього за сім тижнів їхній рівень знизився на 31%.

Це не єдине застосування цих дивовижних живих організмів, до цього вчені розмістили їх у ґрунті, в якому росте рис, який є одним із великих джерел метану. Поки про масштабне застосування не йдеться, але попередні дослідження показали, що концентрацію метану в ґрунті вдалося скоротити на 93%.

Кабельні бактерії збираються в "ланцюжки", які можуть досягати 5 сантиметрів завдовжки

Як повідомлялося раніше, нещодавно група дослідників виявила у мангрових лісах Гваделупи справжню бактерію-гіганта, яку навіть можна побачити неозброєним оком.