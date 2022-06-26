Що ховається в мангрових чагарниках: вчені несподівано зустріли бактерію-гіганта

Бактерію можна побачити неозброєним оком

Коли люди говорять про бактерії, то часто мають на увазі крихітні мікроорганізми, які можна розглянути хіба що під мікроскопом, проте в мангрових лісах Гваделупи групі дослідників вдалося натрапити на справжнього гіганта.

Як говориться в результатах дослідження, оприлюднених у журналі Science, виявлений штам отримав назву Thiomargarita magnifica, а побачити його можна навіть неозброєним оком.

Організми своїм зовнішнім виглядом нагадують білу нитку, яка може досягати завдовжки 1 сантиметра. Хоча за людськими мірками це зовсім крихітний розмір, проте варто пам’ятати, що бактерії, які до цього вважалися найбільшими, у 50 разів менші за новий штам.

Вчені провели аналіз ДНК, який зміг підтвердити, що виявлена істота є бактерією, а не іншим типом живих організмів. Але гігантські розміри це не єдине, чим організм зміг здивувати вчених.

Так виявилося, що Thiomargarita magnifica до того ж має впорядковану структуру всередині клітинної мембрани, а також має втричі більше генів, ніж інші бактерії.

Вчені припустили, що гігантські розміри бактерія набула в ході еволюції, а вони необхідні їй, щоб не бути з’їденими хижими одноклітинними. Крім того, вони не стали виключати, що у світі існують інші штами величезних прокаріотів, які ще чекають свого часу, щоб потрапити людям на очі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені виявили ще одну цікаву деталь про мікроорганізми. Виявляється бактерії чайного гриба здатні існувати в марсіанських умовах.