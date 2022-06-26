І на кухні, і на Марсі: вчені розповіли, яка форма життя може вижити на Червоній планеті
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Бактерії чайного гриба виявилися здатними винести марсіанські умови
Міжнародна група дослідників BIOMEX з’ясувала, що чайний гриб, з якого виробляють відомий напій, виявився здатним існувати в марсіанських умовах.
Як йдеться у результатах дослідження, оприлюдненого в журналі Frontiers in Microbiology, вчені відправили культури чайного гриба на МКС у 2014 році, щоб дізнатися, наскільки надійною є його геномна архітектура у позаземних умовах.
Там для грибів створили умови, які імітують марсіанські та залишили на півтора року. Потім зразки були доставлені на Землю, де їх реактивували та культивували ще два з половиною роки.
Автори дослідження зазначили, що марсіанське середовище зруйнувало мікробну екологію культур гриба, але бактерії, що продукують целюлозу, змогли вижити.
За їх словами, вироблена бактеріями Komagataeibacter целюлоза, ймовірно, відповідає за виживання у позаземних умовах. Крім того, це дозволяє зробити попередній висновок, що бактеріальну целюлозу можна використовувати як біомаркер для пошуків позаземного життя, а також виробляти з неї захисне покриття для необхідних у космосі предметів.
Як відомо, чайний гриб є узагальненою назвою для кількох видів симбіотичних форм життя дріжджового гриба з бактерією. У багатьох країнах його використовують для виробництва напою, який називають комбучею або чайним квасом.
Як повідомлялося раніше, дріжджові гриби не лише відправляють у космос, а й намагаються використати на благо екології. Так, нещодавно група дослідників MIT з’ясувала, що пивні дріжджі можна використовувати для швидкого очищення води від свинцю.