Вчені з’ясували несподівану користь від варіння пива: подробиці

Пивовари потенційно можуть покращити нашу екологію

Раптово з’ясувалося, що пиво — це не тільки шанований багатьма напій і спосіб висловити свою політичну позицію, а й потенційна опора для екології, а саме недорогий засіб для видалення свинцю з води.

Такого висновку дійшли фахівці з Центру бітів та атомів Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Зокрема, вчені з’ясували, що неактивні дріжджі можуть бути ефективним та недорогим засобом видалення свинцю з джерел питної води.

Проведені дослідження показали, що 1 г таких дріжджів може видалити до 12 міліграмів свинцю менше, ніж за 5 хвилин.

Більш того: оскільки дріжджові клітини, що використовуються в цьому процесі, неактивні і висушені, вони не вимагають особливого нагляду на відміну від живої біомаси, яка потребує поживних речовин і сонячного світла для підтримки активності матеріалів.

Вчені підрахували, що відпрацьованих дріжджів, що викидаються з одної пивоварні, наприклад, у Бостоні (США), достатньо для очищення всього водопостачання міста (з населенням майже 700 тисяч осіб за станом на 2020 рік).

При цьому таке рішення не тільки очищало б воду, необхідну для потреб міста, а й вирішувало б питання з утилізацією відходів з пивоварного виробництва.

Вчені відзначають, що дріжджі за аналогією з видаленням свинцю могли б також поглинати й інші важкі метали, що є у воді, такі як кадмій і мідь.

Як повідомлялося, археологи з’ясували, що на території Китаю пили рисове пиво ще 9 тисяч років тому.