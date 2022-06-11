Львівські пивовари потролили ООН безалкогольним пивом: деталі (фото)

Оформлення банки нагадує символіку ООН

Львівські пивовари випустили новий продукт на честь Організації об’єднаних націй, а заразом і потролили її.

Як повідомив підприємець Юрій Назарук у Фейсбуці для його пивоварні "Правда" це перше безалкогольне пиво в банці.

"Так склалося, що цю едицію присвятили одній відомій, але, на жаль, не дуже дієвій міжнародній організації. Щось не дуже вдається їй досягати цілей, заради яких вона була створена", — написав він.

Згідно з написом на банку назва UN, яка співзвучна з назвою ООН (United Nations) насправді розшифровується як "Unfortunately Non-alcoholic" ("На жаль, безалкогольна").

Як відомо, ООН була сформована після Другої світової війни для заміни застарілої Ліги націй. Після того, як росія вторглася в Україну, організація піддається різкій критиці за відсутність рішучих дій для врегулювання конфлікту.

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфа" розповів про роль ООН у припиненні війни проти України, чому Організація не допомогла і що тепер із нею робитиме.