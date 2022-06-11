Рус

Львівські пивовари потролили ООН безалкогольним пивом: деталі (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
32
Пиво UN
Пиво UN

Оформлення банки нагадує символіку ООН

Львівські пивовари випустили новий продукт на честь Організації об’єднаних націй, а заразом і потролили її.

Як повідомив підприємець Юрій Назарук у Фейсбуці для його пивоварні "Правда" це перше безалкогольне пиво в банці.

"Так склалося, що цю едицію присвятили одній відомій, але, на жаль, не дуже дієвій міжнародній організації. Щось не дуже вдається їй досягати цілей, заради яких вона була створена", — написав він.

Згідно з написом на банку назва UN, яка співзвучна з назвою ООН (United Nations) насправді розшифровується як "Unfortunately Non-alcoholic" ("На жаль, безалкогольна").

Як відомо, ООН була сформована після Другої світової війни для заміни застарілої Ліги націй. Після того, як росія вторглася в Україну, організація піддається різкій критиці за відсутність рішучих дій для врегулювання конфлікту.

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфа" розповів про роль ООН у припиненні війни проти України, чому Організація не допомогла і що тепер із нею робитиме.

Теги:
#Львів #Пиво #ООН