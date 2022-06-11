Львовские пивовары потроллили ООН безалкогольным пивом: детали (фото)

Оформление банки напоминает символику ООН

Львовские пивовары выпустили новый продукт в честь Организации объединенных наций, а заодно и потроллили ее.

Как сообщил предприниматель Юрий Назарук в Фейсбук для его пивоварни "Правда" это первое безалкогольное пиво в банке.

"Так сложилось, что эту эдицию посвятили одной известной, но, к сожалению, не очень действенной международной организации. Что-то не очень удается ей достигать целей, ради которых она была создана", — написал он.

Согласно надписи на банке название UN, которое созвучно с названием ООН (United Nations) на самом деле расшифровывается как "Unfortunately Non-alcoholic" ("К сожалению, безалкогольное").

Как известно, ООН была сформирована после Второй мировой войны для замены устаревшей Лиги наций. После того как россия вторглась в Украину, организация поддается резкой критике за отсутствие решительных действий для урегулирования конфликта.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал о роли ООН в прекращении войны против Украины, почему Организация не помогла и что теперь с ней делать.