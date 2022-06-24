Ученые выяснили неожиданную пользу от варения пива: подробности

Пивовары потенциально могут улучшить нашу экологию

Внезапно выяснилось, что пиво — это не только почитаемый многими напиток и способ выразить свою политическую позицию, но и потенциальная опора для экологии, а именно — недорогое средство для удаления свинца из воды.

К такому выводу пришли специалисты из Центра битов и атомов Массачусетского технологического института (MIT).

В частности, ученые выяснили, что неактивные дрожжи могут быть эффективным и недорогим средством для удаления свинца из источников питьевой воды.

Проведенные исследования показали, что 1 грамм таких дрожжей может удалить до 12 миллиграммов свинца менее, чем за 5 минут.

Более того: поскольку используемые в этом процессе дрожжевые клетки неактивны и высушены, они не требуют особого присмотра в отличие от живой биомассы, которая требует питательных веществ и солнечного света для поддержания активности материалов.

Ученые подсчитали, что отработанных дрожжей, выбрасываемых с одной пивоварни, к примеру, в Бостоне (США), достаточно для очистки всего водоснабжения города (с населением в почти 700 тысяч человек по состояни юна 2020 год).

При этом такое решение не только очищало бы воду, необходимую для нужд города, но и решало бы вопрос с утилизацией отходов с пивоваренного производства.

Ученые отмечают, что дрожжи по аналогии с удалением свинца могли бы также поглощать и другие имеющиеся в воде тяжелые металлы такие как кадмий и медь.

Как сообщалось, археологи выяснили, что на территории Китая пили рисовое пиво еще 9 тысяч лет назад.