В Китае пили рисовое пиво еще 9 тысяч лет назад

Древние сосуды со следами рисового пива обнаружили на месте захоронения.

Ученые нашли на юге Китая древнее захоронение в Цяотоу возле которого нашли сосуды со следами пива внутри. Это не было классическое пиво в современном понимании, а особый алкогольный продукт брожения из риса. Возраст кувшинов оценили в 9 тысяч лет, что делает это место одним из старейших, предназначенных для употребления пива.

Результаты исследований ученые опубликовали в EurekAlert.

По их мнению, поскольку кувшины нашли на платформе на кургане, в котором были два скелета, пиво играло ритуальную роль. Многие керамические сосуды отлично сохранились, они были украшены рисунками. Сосуды были предназначены для разных целей — небольшие использовались как чашки, большие для хранения.

С помощью микробиологического анализа ученые подтвердили, что в сосудах хранили и пили из них пиво. Отметим, что самые ранние свидетельства одомашнивания риса как культуры датируются 10 тыс. лет назад. Поскольку его массовое выращивание еще не началось рисовое пиво было достаточно дорогим напитком.

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