Ученые рассказали, зачем Украине ледокол
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В НАНЦ надеются, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан
Над флагманом украинского научного-исследовательского флота — бывшим британским ледоколом "James Clark Ross" (рус."Джеймс Кларк Росс") — в понедельник, 30 августа, был поднят сине-желтый флаг.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно информации, в настоящее время судно находится в в порту города Фредериксгавн (Дания). После переоформления ряда документов на Украину, научно-исследовательское судно сможет отправиться в Одессу.
Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий выразил надежду, что с пополнения этим судном украинского научного флота "начинается возвращение украинской науки в Мировой океан".
В НАНЦ подчеркнули, что собственный океанографический ледокол позволит Украине:
- после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;
- решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;
- создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;
- проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.
Напоминаем, что 19 августа 2021 года Великобритания передала Украине ледокол "Джеймс Кларк Росс".
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