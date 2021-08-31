Укр

Ученые рассказали, зачем Украине ледокол

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Ученые рассказали, зачем Украине ледокол Новость обновлена 30 августа 2021, 20:20
Ледокол "James Clark Ross"

В НАНЦ надеются, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан

Над флагманом украинского научного-исследовательского флота — бывшим британским ледоколом "James Clark Ross" (рус."Джеймс Кларк Росс") — в понедельник, 30 августа, был поднят сине-желтый флаг.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) на своей странице в соцсети Facebook.

Ледокол "James Clark Ross"
Ледокол "James Clark Ross"

Согласно информации, в настоящее время судно находится в в порту города Фредериксгавн (Дания). После переоформления ряда документов на Украину, научно-исследовательское судно сможет отправиться в Одессу.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий выразил надежду, что с пополнения этим судном украинского научного флота "начинается возвращение украинской науки в Мировой океан".

Флаг Украины подняли на ледоколе "James Clark Ross"
Флаг Украины подняли на ледоколе "James Clark Ross"
Флаг Украины подняли на ледоколе "James Clark Ross"
Флаг Украины подняли на ледоколе "James Clark Ross"

В НАНЦ подчеркнули, что собственный океанографический ледокол позволит Украине:

  • после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;
  • решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;
  • создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;
  • проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.
Флаг НАНЦ поднимают на ледоколе "James Clark Ross"
Флаг НАНЦ поднимают на ледоколе "James Clark Ross"

Напоминаем, что 19 августа 2021 года Великобритания передала Украине ледокол "Джеймс Кларк Росс".

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