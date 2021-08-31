Ученые рассказали, зачем Украине ледокол

В НАНЦ надеются, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан

Над флагманом украинского научного-исследовательского флота — бывшим британским ледоколом "James Clark Ross" (рус."Джеймс Кларк Росс") — в понедельник, 30 августа, был поднят сине-желтый флаг.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) на своей странице в соцсети Facebook.

Ледокол "James Clark Ross"

Согласно информации, в настоящее время судно находится в в порту города Фредериксгавн (Дания). После переоформления ряда документов на Украину, научно-исследовательское судно сможет отправиться в Одессу.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий выразил надежду, что с пополнения этим судном украинского научного флота "начинается возвращение украинской науки в Мировой океан".

Флаг Украины подняли на ледоколе "James Clark Ross" Флаг Украины подняли на ледоколе "James Clark Ross"

В НАНЦ подчеркнули, что собственный океанографический ледокол позволит Украине:

после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;

решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;

создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;

проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Флаг НАНЦ поднимают на ледоколе "James Clark Ross"

Напоминаем, что 19 августа 2021 года Великобритания передала Украине ледокол "Джеймс Кларк Росс".