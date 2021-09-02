У Китаї пили рисове пиво ще 9 тисяч років тому

Стародавні посудини зі слідами рисового пива виявили на місці поховання.

Вчені знайшли на півдні Китаю стародавнє поховання в Цяотоу біля якого знайшли ємності зі слідами пива всередині. Це не було класичне пиво в сучасному розумінні, а особливий алкогольний продукт бродіння з рису. Вік глечиків оцінили в 9 тисяч років, що робить це місце одним з найстаріших, призначених для вживання пива.

Результати досліджень вчені опублікували в EurekAlert.

На їхню думку, оскільки глечики знайшли на платформі на кургані, в якому були два скелети, пиво грало ритуальну роль. Багато керамічних посудин відмінно збереглися, вони були прикрашені малюнками. Глечики призначалися для різних цілей — невеликі використовувалися як чашки, великі для зберігання.

За допомогою мікробіологічного аналізу вчені підтвердили, що в посудинах зберігали та пили з них пиво. Відзначимо, що найбільш ранні свідоцтва одомашнення рису як культури датуються 10 тис. років тому. Оскільки його масове вирощування ще не почалося рисове пиво було досить дорогим напоєм.

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