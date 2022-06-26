Что скрывается в мангровых зарослях: ученые неожиданно встретили бактерию-гиганта

Бактерию можно увидеть невооруженным глазом

Когда люди говорят о бактериях, то зачастую подразумевают крошечные микроорганизмы, которые можно рассмотреть разве что под микроскопом, однако в мангровых лесах Гваделупы группе исследователей удалось наткнуться на настоящего гиганта.

Как говорится в результатах исследования, обнародованных в журнале Science, обнаруженный штамм получил название Thiomargarita magnifica, а увидеть его можно даже невооруженным глазом.

Организмы своим внешним видом напоминают белую нитку, которая может достигать в длину 1 сантиметра. Хоть по человеческим меркам это совсем крошечный размер, однако стоит помнить, что бактерии, которые до этого считались крупнейшими, в 50 раз меньше нового штамма.

Ученые провели анализ ДНК, который смог подтвердить, что обнаруженное существо является именно бактерией, а не другим типом живых организмов. Но гигантские размеры это не единственное, чем организм смог удивить ученых.

Так оказалось, что Thiomargarita magnifica к тому же обладает упорядоченной структурой внутри клеточной мембраны, а также имеет в три раза больше генов, чем другие бактерии.

Ученые допустили, что гигантские размеры бактерия обрела в ходе эволюции, а они необходимы ей, чтобы не быть съеденными хищными одноклеточными. Кроме того, они не стали исключать, что в мире существуют и другие штаммы огромных прокариотов, которые еще ждут своего времени, чтобы попасть людям на глаза.

Как сообщалось ранее, недавно ученые обнаружили еще одну интересную деталь о микроорганизмах. Оказывается бактерии чайного гриба способны существовать в марсианских условиях.