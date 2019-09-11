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Кабельные бактерии: ученые создали живые электрические провода

Кабельные бактерии: ученые создали живые электрические провода
21:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Они могут проводить ток на большие расстояния, в том числе и под водой — бактерии содержат проводящую волоконно-оптическую сеть, которая работает так же, как медная проводка.

Группа ученых из Антверпенского университета (Бельгия), Делфтского технологического университета (Нидерланды) и Университета Хасселта (Бельгия) представили новую разработку, которая использует цепь бактерий рода Desulfobulbus, проводящих электричество. 

Эти бактерии-кабели — микроорганизмы, состоящие из тысяч клеток. "Многоклеточные организмы были обнаружены всего несколько лет назад, и мы уже знали, что они делают что-то исключительное", — объясняет руководитель группы профессор Филип Мейсман.

"Подробные исследования показали, что с помощью этих организмов ток можно проводить через морское дно. Эта функция дала бы исследователям большое преимущество", — добавил он. Несмотря на общую идею, у ученых не было прямых доказательств того, что бактерии на самом деле являются проводящими.

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Новое исследование многопрофильной команды биологов, химиков и физиков теперь решает эту проблему. Ученые смогли извлечь бактериальную нить, состоящую из сотен организмов и прикрепить ее к специальной установке с крошечными электродами. "Для соединения бактерий потребовались огромные усилия", — объясняет профессор Херре ван дер Зант, физик из Делфтского технологического университета. "Но когда мы смогли это сделать — увидели, что таким образом можно передавать большое количество тока".

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Бактерии, Электричество, Технологии, Техно, Бактерии-кабели.
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