Природа помогает: ученые хотят использовать бактерий для борьбы глобальным потеплением

Бактерии могут помочь человеку бороться с проблемами с экологией

В современном мире все чаще говорят о проблеме глобального потепления, а также о загрязнении океанов продуктами нефтепереработки. Ученые уже ломают головы над этими вопросами, а правительства стран пытаются вводить ограничения, чтобы остановить дальнейшее разрушение экологии, однако похоже, что на помощь может прийти сама природа.

Как сообщает ScienceNews, за дело взялись ученые из США и Бельгии. Они обнаружили, что так называемые "кабельные бактерии" (Desulfobulbus propionicus), оказались способными не только проводить электрический ток, но и поглощать метан, а также помогать другим штаммам бактерий расщеплять нефтепродукты.

Продукты нефтепереработки являются одним из крупнейших факторов загрязнения окружающей среды, а метан — глобального потепления.

Исследование проводилось в Орхуской затоке в Дании, там они пустили в дело бактерии, которые расщепляют нефтепродукты, но выделяют при этом токсичные сульфиды. Однако добавка в контейнер кабельных бактерий позволила пойти дальше и расщепить сульфиды на безобидные сульфаты. Всего за семь недель их уровень снизился на 31%.

Это не единственное применение этих удивительных живых организмов, до этого ученые разместили их в грунте, в котором растет рис, являющийся одним из крупных источников метана. Пока о масштабном применении речи не идет, но предварительные исследования показали, что концентрацию метана в почве удалось сократить на 93%.

Кабельные бактерии собираются в "цепочки", которые могут достигать 5 сантиметров в длину

Как сообщалось ранее, недавно группа исследователей обнаружила в мангровых лесах Гваделупы настоящую бактерию-гиганта, которую даже можно увидеть невооруженным глазом.