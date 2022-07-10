Нанороботи замість зубної пасти: американські вчені винайшли новий спосіб чистити зуби

Американські інженери пропонують чистити зуби за допомогою нанотехнологій

Американські вчені презентували абсолютно нову систему чищення зубів, яка дозволить боротися в тому числі й з хворобою брудних рук — стоматитом. Чистити ротову порожнину будуть нанороботи, що самоорганізовуються у щітку або зубну нитку.

Свій винахід учені представили у публікації наукового журналу ACS Nano, пише видання nauka.ua.

Чистити зуби будуть наночастинки оксиду заліза, якими керуватимуть за допомогою магнітних полів. Наночастинки зможуть прилаштовуватися під рельєф зубів та формувати щетинки щітки або зубної нитки такої довжини як треба. Тобто нова нанощітка зможе чистити зуби у найнедоступніших місцях.

Крім того, розробники вважають, що їх винахід набагато краще очистить зуби від біоплівки, яка формується на поверхні і є причиною багатьох захворювань ротової порожнини, таких як карієс.

Здатність мікророботів усувати біоплівки перевірили спочатку на 3D-надрукованих моделях зубів, на яких сформували біоплівку з типових мікробів ротової порожнини. А потім ще й на справжніх людських зубах. Експерименти показали: концентрація бактерій знижувалася настільки, що окремі клітини вже не були помітні.

Також тре ба зазначити, що окрім механічного видалення бактерій, оксид заліза виділяє вільні радикали, які безпосередньо вбивають патогенів.

У нової розробки є ще одна функція, якої немає у звичайної щітки чи нитки. Вона може збирати мікроорганізми, які в подальшому можна використовувати для діагностичного дослідження стану ротової порожнини.

Нагадаємо, вчені знайшли гігантську бактерію в мангрових чагарниках. Її можна побачити неозброєним оком.