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"Технологія реальна і її можна використовувати": генетично змінені тварини можуть стати "сурогатними батьками"

"Технологія реальна і її можна використовувати": генетично змінені тварини можуть стати "сурогатними батьками"
Оновлено 12:56 Сьогодні Телеграф hightech.fm Фото: Twitter
Вчені використовували інструмент редагування генів для створення тварин, які можуть стати "суперпапамі" або "сурогатними батьками".

Про це повідомляє BBC з посиланням на опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences дослідження.

Свині, кози, велику рогату худобу і миші виробляють сперму, яка несе генетичний матеріал тварин-донорів. Дослідники використовували високотехнологічний інструмент для редагування генів, щоб відключити ген чоловічої фертильності у ембріонів тварин. У результаті тварини народилися безплідними, але почали виробляти сперму після ін'єкції продукують сперму клітин від тварин-донорів.

Така методика дозволить сурогатним самцям виробляти потомство, що несе генетичний матеріал цінних елітних тварин, таких як призові бики, пояснюють вчені.

Вони додали, що це буде кроком до генетичного поліпшення тваринництва для поліпшення виробництва продуктів харчування.

Професор Джон Оатлі з Коледжу ветеринарної медицини Університету штату Вашингтон завила, що нове відкриття може мати серйозний вплив на вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки у всьому світі.

Вченими вже було підтверджено, що у сурогатних виробників є активна донорська сперма. А у піддослідних мишей народилося здорове потомство, що несе гени донора сперми. Більших тварин новим способом поки не розводили. Але професор Брюс Уайтлоу з Інституту Рослина при Единбурзькому університеті вже заявив, що дослідження надало переконливий доказ концепції.

"Це показує світові, що ця технологія реальна. Її можна використовувати, - підкреслив він. - Тепер ми повинні вирішити, як найкраще використовувати її продуктивно, щоб нагодувати наше зростаюче населення".

На думку дослідників, нова технологія розмноження також може допомогти у збереженні зникаючих видів.

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Наприклад, можна використовувати заморожену сперму носорога для відновлення виду, що перебуває під загрозою зникнення. Однак вчені попереджають, що швидкість, з якою новий метод може бути введений в дію, залежить від політиків.

Ще немає дозволу на вживання людиною генетично відредагованого домашньої худоби - через побоювання з приводу безпеки продукції, етики та благополуччя тварин.

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Биология, Генна інженерія.

Автор:

Телеграф
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