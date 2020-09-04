Скачать
П'ятниця, 04.09.2020
Новий спалах коронавірусу: в Україні виявили ще 2 732 хворих
Новий спалах коронавірусу: в Україні виявили ще 2 732 хворих
На Донбасі "тиша" - противник вогонь не відкривав
На Донбасі "тиша" - противник вогонь не відкривав
Світоліна похвалилася дипломом (Фото)
Світоліна похвалилася дипломом (Фото)
Денний сон: скільки потрібно спати, щоб відновити енергію
Денний сон: скільки потрібно спати, щоб відновити енергію

Палеонтологи в шоці: Місяць покривається іржею

Палеонтологи в шоці: Місяць покривається іржею
13:30 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Згідно з дослідженням вчених з Гавайського інституту геофізики і планетології (HIGP) в Школі океанічних і геологічних наук та технологій UH Mānoa (SOEST) окислений залізний мінерал гематит був виявлений у високих широтах на Місяці.

Залізо дуже активно взаємодіє з киснем, утворюючи червону іржу, зазвичай спостерігається на Землі. Однак поверхня і внутрішня частина Місяця практично позбавлені кисню, тому там переважає чисте металеве залізо. Сильно окислене залізо не було підтверджено в зразках, отриманих з місій Аполлона. Крім того, водень в сонячному вітрі руйнує поверхню Місяця, що перешкоджає окисленню. Отже, присутність на Місяці сильно окислених залізовмісних мінералів, таких як гематит, є несподіваним відкриттям.

Наша гіпотеза полягає в тому, що місячний гематит утворюється в результаті окислення заліза на поверхні Місяця киснем з верхніх шарів атмосфери Землі, який безперервно видувається на поверхню Місяця сонячним вітром, коли Місяць знаходиться в хвості магнітосфери Землі протягом останніх декількох мільярдів років - Шуай Лі, молодший науковий співробітник Гавайського інституту геофізики і планетології (HIGP).

Щоб зробити це відкриття, Лі, професор HIGP Пол Люсі і співавтори з Лабораторії реактивного руху НАСА (JPL) проаналізували дані гіперспектральних відображення, отримані за допомогою програми Moon Mineralogy Mapper (M3), розробленої NASA JPL на борту індійської місії Chandrayaan-1.

Це нове дослідження було натхненне попереднім відкриттям Лі водяного льоду в полярних регіонах Місяця в 2018 році.

"Коли я досліджував дані M3 в полярних регіонах, то виявив, що деякі спектральні особливості та патерни відрізняються від тих, які ми бачимо на більш низьких широтах або в зразках Аполлона, - заявив Лі. - Мені було цікаво, чи можливо, що на Місяці є реакція води і породи. Після кількох місяців досліджень я зрозумів, що бачу слід гематиту ".

Команда виявила, що місця, де присутня гематит, сильно корелюють з вмістом води на високих широтах і більше зосереджені на ближній стороні, яка завжди звернена до Землі.

"Більше гематиту на цій стороні передбачає, що він може бути пов'язаний із Землею, - сказав Лі. - Це нагадало мені відкриття японської місії Кагуя про те, що кисень з верхніх шарів атмосфери Землі може бути доставлений на поверхню Місяця сонячним вітром, коли Місяць знаходиться в хвості магнітосфери Землі. Таким чином, атмосферний кисень Землі може бути основним окислювачем для виробництва гематиту. Вплив води і міжпланетного пилу також могло зіграти вирішальну роль ".

Сині області на цьому складеному зображенні, отриманому за допомогою апарату Moon Mineralogy Mapper (M3) на борту орбітального апарату Chandrayaan-1 Індійської організації космічних досліджень, показують концентрацію води на полюсах Місяця. Перебуваючи на спектрі гірських порід, дослідник виявив сліди гематиту, форми іржі. Надано: ISRO / NASA / JPL-Caltech / Brown University / USGS

"Цікаво, що гематит не зовсім відсутня на зворотному боці Місяця, куди кисень Землі, можливо, ніколи не потрапляв", - сказав Лі. "Крихітна кількість води (<~ 0,1 мас.%), Що спостерігається у високих широтах Місяця, можливо, було в значній мірі залучено в процес освіти гематиту на зворотному боці Місяця, що має важливі наслідки для інтерпретації спостережуваного гематиту на деяких бідних водою астероїдах класу S ".

Спектральний клас S - клас астероїдів, в який входять об'єкти, що мають кремнієвий (кам'яний) склад. Тому астероїди цього класу також називають кам'яними. Вони складають 17% всіх відомих астероїдів, утворюючи тим самим другий за поширеністю клас астероїдів, після вуглецевих.

Покращена карта гематиту (червоний колір) на Місяці з використанням сферичної проекції (тільки ближня сторона). Надано: Шуай Лі

"Це відкриття змінить наші уявлення про полярних регіонах Місяця, - підсумовує Лі. - Земля могла зіграти важливу роль в еволюції поверхні Місяця".

Дослідницька група сподівається, що місії НАСА ARTEMIS зможуть повернути зразки гематиту з полярних регіонів. Хімічні сигнатури цих зразків можуть підтвердити їх гіпотезу про те, окислюється чи місячний гематит киснем Землі, і можуть допомогти виявити еволюцію атмосфери Землі за останні мільярди років.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Місяць, Іржа, Залізо.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чи небезпечні судоми уві сні: пояснює лікар-сомнолог
02 Денний сон: скільки потрібно спати, щоб відновити енергію
03 Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
04 Самогубство: дослідникам вдалося встановити зв'язок між генетикою і вихованням
05 Палеонтологи в шоці: Місяць покривається іржею
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Грози, дощі і осіння прохолода: якою буде погода в п'ятницю
Грози, дощі і осіння прохолода: якою буде погода в п'ятницю
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
4 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
4 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся