Наноработы вместо зубной пасты: американские ученые изобрели новый способ чистить зубы

Американские инженеры предлагают чистить зубы с помощью нанотехнологий.

Американские ученые представили совершенно новую систему чистки зубов, которая позволит бороться, в том числе и с болезнью грязных рук — стоматитом. Чистить ротовую полость будут самоорганизующиеся в щетку или зубную нить нанороботы.

Свое изобретение ученые представили в публикации научного журнала ACS Nano, сообщает издание nauka.ua.

Чистить зубы будут наночастицы оксида железа, которыми будут управлять с помощью магнитных полей. Наночастицы могут подстраиваться под рельеф зубов и формировать щетинки щетки или зубной нити такой длины как надо. То есть, новая нанощетка сможет чистить зубы в самых недоступных местах.

Кроме того, разработчики считают, что их изобретение гораздо лучше очистит зубы от биопленки, которая формируется на поверхности и является причиной многих заболеваний полости рта, таких как кариес.

Способность микророботов устранять биопленки проверили сначала на 3D-печатных моделях зубов, на которых сформировали биопленку из типичных микробов полости рта. А потом еще и на настоящих зубах. Эксперименты показали: концентрация бактерий снижалась настолько, что отдельные клетки уже были не видны.

Также следует отметить, что кроме механического удаления бактерий, оксид железа выделяет свободные радикалы, которые непосредственно убивают патогенов.

У новой разработки есть еще одна функция, которой нет у обычной щетки или нитки. Она может собирать микроорганизмы, которые можно использовать для диагностического исследования состояния ротовой полости.

Напомним, ученые обнаружили гигантскую бактерию в мангровых кустарниках. Ее можно увидеть невооруженным глазом.