Илон Маск готовит нового робота: он выглядит почти как человек

Прототип представят в конце сентября

Компания Tesla готовит новый любопытный продукт. Речь идет о гуманоидном роботе, чьи возможности приближаются к возможностям живого человека.

Как рассказал американский миллиардер и глава компании Илон Маск, устройство получит название Optimus (Tesla Bot), а создание его в форме человека имеет веские причины.

По его словам, все то, что создавало человечество предназначено для использования гуманоидом с двумя руками и десятью пальцами.

"Если мы хотим, чтобы робот адаптировался к окружающей среде и мог делать то, что делают люди, он должен быть примерно такого же размера, формы и возможностей, что и человек", — сказал Маск.

Он добавил, что робот может носить тяжелые предметы и быстро шагать, а экран на его лице является интерактивным для общения с человеком.

Изначально робот планировался, чтобы снять с человека необходимость выполнять повторяющуюся, рутинную или опасную работу. Однако не исключено, что в будущем он сможет обслуживать домохозяйства и помогать в выполнении домашней работы, например, готовить пищу, косить газоны или помогать ухаживать за пожилыми людьми.

Прототип робота должен быть представлен в конце сентября этого года на выставке AI Day 2.

Как сообщалось ранее, американские ученые представили совершенно новую систему чистки зубов, которая представляет собой зубную щетку, состоящую из нанороботов.