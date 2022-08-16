Илон Маск готовит нового робота: он выглядит почти как человек
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Прототип представят в конце сентября
Компания Tesla готовит новый любопытный продукт. Речь идет о гуманоидном роботе, чьи возможности приближаются к возможностям живого человека.
Как рассказал американский миллиардер и глава компании Илон Маск, устройство получит название Optimus (Tesla Bot), а создание его в форме человека имеет веские причины.
По его словам, все то, что создавало человечество предназначено для использования гуманоидом с двумя руками и десятью пальцами.
"Если мы хотим, чтобы робот адаптировался к окружающей среде и мог делать то, что делают люди, он должен быть примерно такого же размера, формы и возможностей, что и человек", — сказал Маск.
Он добавил, что робот может носить тяжелые предметы и быстро шагать, а экран на его лице является интерактивным для общения с человеком.
Изначально робот планировался, чтобы снять с человека необходимость выполнять повторяющуюся, рутинную или опасную работу. Однако не исключено, что в будущем он сможет обслуживать домохозяйства и помогать в выполнении домашней работы, например, готовить пищу, косить газоны или помогать ухаживать за пожилыми людьми.
Прототип робота должен быть представлен в конце сентября этого года на выставке AI Day 2.
Как сообщалось ранее, американские ученые представили совершенно новую систему чистки зубов, которая представляет собой зубную щетку, состоящую из нанороботов.