Ілон Маск зробив тривожну заяву щодо росії

Зв’язок намагаються зламати чи заглушити

росія продовжує атакувати мережу супутникового інтернету Starlink, якою користуються українські підприємства критичної інфраструктури.

Гендиректор Тesla і SpaceX Ілон Маск написав у Твіттері, що глобальна супутникова система інтернету чинить опір спробам злому та заглушки, але російські кібератаки наростають.

Маск також прикріпив інформацію Reuters про те, що саме росія стояла за масовою кібератакою на Starlink, яка спричинила відключення десятків тисяч модемів на двох континентах на початку вторгнення росії в Україну. Про це повідомили у США, Канаді, Європейському союзі, Великій Британії та Естонії.

У США зазначили, що злом було націлено на порушення зв’язку з Україною. Російська сторона організовані кібератаки заперечує.

Читайте також: Категорія Україна Як налаштувати Starlink та підключитися до інтернету від Ілона Маска Швидкий інтернет доступний не тільки для співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що агресорів не влаштовує, що Маск надав українцям комплекти для стабільного інтернету. У Роскосомосі йому пригрозили відповідальністю, але Маск протролив у відповідь.

Раніше "Телеграф" писав, що "Старлінк" важче зламати, ніж звичайну інтернет-мережу, оскільки він не залежить від типової інфраструктури. Першу партію Starlink для допомоги Україні в організації захищеного та стабільного доступу до інтернету з будь — якої точки країни Маск передав на початку березня.