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Укрзалізниця отримала 15 комплектів Starlink

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Укрзалізниця отримала 15 комплектів Starlink Новина оновлена 13 квітня 2022, 16:47

Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink. Одна з найбільших IT-компаній України N-iX надала залізничникам 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 — другого.

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

"Попереду у нас ще багато діджитальних проєктів. Нам та нікому, крім нас, відновлювати все, що було зруйновано війною. Це можливість побудувати нові надсучасні системні рішення", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Укрзалізниця, за словами Камишіна, стала першою державною компанією, яка під час війни почала використовувати Starlink. Першу станцію вона отримали на початку березня. Це обладнання використовується для стабільного та надійного зв’язку критичних систем, які забезпечують роботу залізниці.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що уряд ухвалив процедуру держзакупівель, яка дозволяє під час воєнного стану оперативно оприлюднювати інформацію про товари та ціни на них, однак залишати закритими відомості про постачальників та їх контакти.

Теги:
#Технології #Укрзалізниця #Інтернет #Війна #Starlink
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