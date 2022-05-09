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Ілон Маск відповів Рогозіну з приводу "поставок "Старлінків" фашистам в Україні"

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Система прийому супутникового інтернету Starlink
Система прийому супутникового інтернету Starlink

Маск відповів Рогозіну щодо використання систем Starlink українськими військовими

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, який підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, відповів одіозному директору Роскосмосу Дмитру Рогозіну на його слова про постачання в Україну систем супутникового інтернету Starlink.

У своєму аккатунті в Твіттер Маск у понеділок, 9 травня, опублікував скріни російською та англійською мовами слів Рогозіна, що розійшлися по російських ЗМІ, про те, що гендиректор SpaceX "причетний до забезпечення фашистських сил в Україні засобами військового зв’язку".

У тій же заяві Рогозін також вибухнув загрозами на адресу Маска: "за це (за постачання "Старлінк" в Україну, - ред.) доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не включав".

У відповідь Маск написав: "Слово "нацист" означає не те, що він, здається, думає", тим самим, по суті, відмовившись визнавати російську версію, що "рф воює в Україні проти нацистів".

Як повідомлялося, за кілька днів після початку широкомасштабного російського вторгнення віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся та відправив обладнання в Україну.

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули до України.

Теги:
#Україна #Росія #Дмитро Рогозін #Ілон Маск #Starlink
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