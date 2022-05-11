Укр

Илон Маск сделал тревожное заявление насчет россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
410
Маск помогает Украине со защищенным интернетом Новость обновлена 11 мая 2022, 09:23
Маск помогает Украине со защищенным интернетом

Связь пытаются взломать или заглушить

россия продолжает атаковать сеть спутникового интернета Starlink, которой пользуются украинские предприятия критической инфраструктуры.

Гендиректор Тesla и SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что глобальная спутниковая система интернета сопротивляется попыткам взлома и заглушки, но российские кибератаки нарастают.

Маск также прикрепил информацию Reuters о том, что именно россия стояла за массовой кибератакой на Starlink, повлекшей за собой отключение десятков тысяч модемов на двух континентах в начале вторжения россии в Украину. Об этом сообщили в США, Канаде, Европейском союзе, Великобритании и Эстонии.

В США отметили, что взлом был нацелен на нарушение связи с Украиной. Российская сторона организованные кибератаки отрицает.

Отметим, что агрессоров не устраивает, что Маск предоставил украинцам комплекты устройства для стабильного интернета. В Роскосомосе ему пригрозили ответственностью, но Маск протроллил в ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что "Старлинк" тяжелее взломать чем обычную интернет-сеть, поскольку он не зависит от типичной инфраструктуры. Первую партию Starlink для помощи Украине в организации защищенного и стабильного доступа к интернету из любой точки страны Маск передал в начале марта.

Теги:
#Россия #Илон Маск #Starlink
путин выдал новую порцию абсурда
В регионах
путин в "поздравлении ДНР" опять дал волю фантазии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
путин выдал новую порцию абсурда
путин в "поздравлении ДНР" опять дал волю фантазии
Дата публикации
Категория
Kalush Orchestra выступали под номером 6
"Единственные, кто подняли зал": реакция сети на феерическое выступление Kalush Orchestra
Дата публикации
Категория
Змеиный в море
Сами помогают ВСУ на Змеином: британская разведка тонко потроллила россиян
Дата публикации
Категория
"Калина" уверен, что рычаги управления путиным есть у других политиков
Защитники "Азовстали" объяснили, что нужно для их спасения из Мариуполя
Дата публикации
Категория
Российское вторжение захлебывается на Харьковском направлении
Война – день 77: ВСУ наступают на Харьковщине и держат оборону на остальных рубежах