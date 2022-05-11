Илон Маск сделал тревожное заявление насчет россии

Связь пытаются взломать или заглушить

россия продолжает атаковать сеть спутникового интернета Starlink, которой пользуются украинские предприятия критической инфраструктуры.

Гендиректор Тesla и SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что глобальная спутниковая система интернета сопротивляется попыткам взлома и заглушки, но российские кибератаки нарастают.

Маск также прикрепил информацию Reuters о том, что именно россия стояла за массовой кибератакой на Starlink, повлекшей за собой отключение десятков тысяч модемов на двух континентах в начале вторжения россии в Украину. Об этом сообщили в США, Канаде, Европейском союзе, Великобритании и Эстонии.

В США отметили, что взлом был нацелен на нарушение связи с Украиной. Российская сторона организованные кибератаки отрицает.

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Отметим, что агрессоров не устраивает, что Маск предоставил украинцам комплекты устройства для стабильного интернета. В Роскосомосе ему пригрозили ответственностью, но Маск протроллил в ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что "Старлинк" тяжелее взломать чем обычную интернет-сеть, поскольку он не зависит от типичной инфраструктуры. Первую партию Starlink для помощи Украине в организации защищенного и стабильного доступа к интернету из любой точки страны Маск передал в начале марта.