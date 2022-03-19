Как подключиться к интернету Starlink от Илона Маска в Украине: инструкция

Интернет от Starlink более устойчив к цензуре и кибератакам, чем обычный

После того, как Илон Маск направил Украине партию станций спутникового интернета Starlink, приложение по его установке стало наиболее загружаемым среди украинцев. Однако, чтобы подключиться к высокоскоростному интернету от Илона Маска, недостаточно просто установить приложение. "Телеграф" подготовил понятную инструкцию по установке и началу пользования интернетом Starlink в Украине.

Что такое Starlink и как он работает

Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, и поэтому его нельзя легко отключить. Благодаря этому он более устойчив к цензуре и кибератакам.

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Starlink в Украине

Системы Starlink в Украине в первую очередь будут направлены на работу критически важной инфраструктуры в военное время: электростанций, военных баз, промышленных заводов и т.д. Обычные пользователи также могут подать заявку на подключение к Starlink, но рассматривать их будут в порядке очереди.

Подключение к Starlink платное. Комплект для установки стоит 500 долларов, а ежемесячная абонплата будет составлять 100 долларов. Сделают ли подключение к Starlink в Украине бесплатным в качестве исключения пока неизвестно.

Как подключиться к интернету Starlink

Итак, в каждом комплекте для установки есть инструкция, а также антенна (тарелка), терминал и 30-метровый кабель. Соберите терминал по инструкции, прилагающейся к комплекту. Антенну необходимо разместить на улице, чтобы она поймала сигнал от спутников. Антенну закрепите на штативе, после чего разместите в удобном месте. Затем подключите к ней кабель, и воткните шнур питания в розетку.

Установите приложение Starlink на мобильный телефон через Google Play или AppStore.

В приложении выберите имя домашней сети и пароль. На соединение связи со спутниками может понадобиться около 20 минут. Средняя скорость загрузки составляет около 100 Мбит/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский миллиардер Илон Маск вызвал российского диктатора путина на поединок за Украину. На предложение сразу отозвался кадыров, обозвав известного изобретателя.