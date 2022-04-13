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Укрзализныця получила 15 комплектов Starlink

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Укрзализныця получила 15 комплектов Starlink Новость обновлена 13 апреля 2022, 16:47

Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink. Одна из крупнейших IT-компаний Украины N-iX предоставила железнодорожникам 10 устройств Starlink первого поколения и 5 — второго.

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

"Впереди у нас еще много диджитал-проектов. Нам и никому, кроме нас, восстанавливать все, что было разрушено войной. Это возможность построить новые сверхсовременные системные решения", — отметил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Укрзализныця, по словам Камышина, стала первой государственной компанией, которая во время войны начала использовать Starlink. Первую станцию ​​она получила в начале марта. Это оборудование используется для стабильной и надежной связи критических систем, которые обеспечивают работу железной дороги.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что правительство приняло процедуру госзакупок, которая позволяет во время военного положения оперативно обнародовать информацию о товарах и ценах на них, однако оставлять закрытыми сведения о поставщиках и их контактах.

Теги:
#Технологии #Укрзализныця #Интернет #Война #Starlink
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