Мама Маска включилась в перепалку с кадыровым и превратила сына в Илону: сеть в восторге

История с кадыровым и Маском получила продолжение.

"Противостояние" американского миллиардера и изобретателя Илона Маска с диктатором владимиром путиным и его пешками, типа рамзана кадырова, продолжается. В "борьбу" на стороне Маска вступили мама основателя SpaceX и Tesla — Мэй Маск, а также основатель Telegram Павел Дуров.

После того как глава Чечни обозвал изобретателя с мировым именем "твиттерным блогером" и назвал его Илоной, мама миллиардера на своей странице в Twitter опубликовала обработанное фото сына, на котором он превратился в девушку.

"Ты такая красивая, Илона" — написала Мэй Маск.

Отметим, что после обращения кадырова к Илону Маску, изобретатель изменил свое имя в Twitter с Илон на Илона.

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свою очередь предложил Маску завести аккаунт в Telegram, пообещав ему зарезервировать псевдоним elona.

Сеть с восторгом приняла "нового" Илона Маска, о чем говорят многочисленные комментарии на его странице.

Напомним, что ранее американский изобретатель вызвал президента россии владимира путина на поединок за Украину. Именно после этой публикации Маска, на него обрушился "гнев" путинских приспешников. Кроме кадырова на вызов Илона Маска путину отреагировал даже терпящий унижение от американских космонавтов глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.