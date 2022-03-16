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Мама Маска включилася в суперечку з кадировим і перетворила сина на Ілону: мережа в захваті

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Раніше Маск змінив ім’я в Твіттері на Ілона Маск Новина оновлена 16 березня 2022, 15:26
Раніше Маск змінив ім’я в Твіттері на Ілона Маск

Історія з кадировим та Маском отримала продовження.

"Протистояння" американського мільярдера та винахідника Ілона Маска з диктатором володимиром путіним та його пішаками, на кшталт рамзану кадирова, триває. У "боротьбу" на боці Маска вступили мати засновника SpaceX і Tesla — Мей Маск, а також засновник Telegram Павло Дуров.

Після того, як глава Чечні обізвав винахідника зі світовим ім’ям "твіттерним блогером" і назвав його Ілоною, мама мільярдера на своїй сторінці в Twitter опублікувала оброблене фото сина, на якому він перетворився на дівчину.

"Ти така гарна, Ілоно" — написала Мей Маск.

Зазначимо, що після звернення кадиров до Ілона Маска, винахідник змінив своє ім’я в Twitter з Ілон на Ілона.

Підприємець і засновник месенджера Telegram Павло Дуров, своєю чергою, запропонував Маску завести акаунт у Telegram, пообіцявши йому зарезервувати псевдонім elona.

Мережа із захопленням прийняла "нового" Ілона Маска, про що говорять численні коментарі на його сторінці.

Нагадаємо, що раніше американський винахідник викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок за Україну. Саме після цієї публікації Маска на нього обрушився "гнів" путінських поплічників. Крім кадирова на виклик Ілона Маска путіну відреагував навіть голова Роскосмосу Дмитро Рогозін, що терпить приниження від американських космонавтів.

Теги:
#Павло Дуров #Ілон Маск #Мей Маск
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