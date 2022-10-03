Ілон Маск здивував "найвірогіднішим закінченням війни" росії з Україною: реакція вже з’явилася

Ексцентричний мільярдер знову влип у скандал

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск вирішив виявити свої знання про російсько-українську війну і викликав гнів в мережі.

Так у своєму Твіттері він оприлюднив посаду, в якій запропонував свій варіант "мирної угоди" між двома країнами і прикріпив до неї опитування двома варіантами вибору: "так" чи "ні".

Зокрема, серед варіантів, які він запропонував, значиться проведення референдумів в окупованих областях під наглядом ООН та визначити за підсумком голосування, чи будуть вони перебувати у складі України чи росії.

Крим, за варіантом Маска, нібито має бути переданий росії, а його водопостачання має бути гарантовано.

Також мільярдер вважає, що Україна має залишатися нейтральною країною.

При цьому він зазначив, що розглядає ймовірність такої угоди як "дуже високу". А ось ймовірність ядерного конфлікту він оцінив як "можливу, але малоймовірну".

На цей план відповів старший радник при Конгресі США Пол Массаро, який дав свій варіант мирної угоди. Він включає повернення Україні контролю над усіма суверенними територіями, а також демілітаризацію, деколонізацію та денуклеаризацію росії.

Відповіли на цю пропозицію і низка українських політиків. Наприклад, радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Україна звільнить свої території, включаючи й Крим, а радник ОПУ Олексій Арестович додав, що такими темпами не залишиться не лише "хороших росіян", а й "хороших міжнародних".

Як повідомлялося раніше, Маск через початок російського вторгнення в Україну відмовився від покупки Твіттер, зокрема він побоювався, що це призведе до початку третьої світової війни. Ця відмова зрештою призвела до початку судового розгляду.